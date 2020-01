De Leo: “Potevamo chiuderla nel primo tempo. Bani? Non puntiamo il dito su di lui”

Emilio De Leo ha analizzato così la partita in conferenza stampa.

“Tolta la presenza di Santander, che poteva darci fisicità e presenza in area, abbiamo utilizzato Schouten e Dominguez ma non sono stati chiesti compiti differenti. Loro ci danno una mano dal punto di vista tecnico. Credo ci sia stata una duplice lettura della gara, ovviamente a seguito dell’espulsione. Forse dovevamo essere più cinici e lucidi nel primo tempo, lì dovevamo chiuderla. Poi la partita è cambiata per una ingenuità e potevamo, anche in dieci, avere più equilibrio e attenzione”.