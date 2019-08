De Leo: “Oggi si è visto il nostro spirito. Sinisa ci ha detto che…”

E’ stato ancora una volta Emilio De Leo ad analizzare la vittoria del Bologna nel derby nella sala stampa dello stadio Dall’Ara

“C’è stato un passo avanti rispetto a Verona, abbiamo ritrovato i ritmi e l’intensità a cui ci eravamo abituati. Aver sbloccato la gara nel finale credo sia stata una conseguenza della mole messa in mostra in partita. Eravamo rammaricati per la gara di Verona e oggi il nostro allenatore e il nostro pubblico meritavamo questa gioia. Siamo stati bravi a essere corti e aggressivi. non avevamo paura e abbiamo orientato bene le pressioni. Si è visto il nostro spirito”