Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, De Leo commenta così la sconfitta contro la Lazio:

“Non possiamo permetterci un avvio del genere, con una squadra come la Lazio è facile compromettere la gara lasciandogli spazio.

Siamo stati bravi a reagire nonostante i due gol in avvio, la nostra crescita passa anche attraverso questo tipo di partite, bisogna essere maggiormente concentrati nell’approccio a match del genere”.

