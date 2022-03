De Leo: “Grande senso di responsabilità per il Bologna. Milan? Non ci tireremo indietro”

Ospite della quarantaquattresima puntata di Bfc Week, magazine settimanale di Bfc Tv, Emilio De Leo ha parlato della situazione in casa Bologna dopo la dolorosa notizia della ricomparsa del rischio di malattia per Sinisa Mihajlovic. Sarà De Leo assieme a Taniga a guidare la squadra:

"Ci siamo già passati da questa situazione, anche se non si è mai preparati ad una notizia del genere - le sue parole - Due anni fa lo abbiamo fatto con grande senso di responsabilità e anche stavolta non ci tireremo indietro. Ripeteremo lo stesso schema, il mister è sempre collegato e segue tutte le sedute di allenamento, sia prima che dopo l'allenamento faremo una call via Skype per fare il punto della situazione e poi si tireranno le somme. Mihajlovic è sempre in collegamento con Renato Baldi e telefonicamente se c'è la necessità arriva puntuale la sua chiamata".