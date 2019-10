De Leo: “C’è grande rammarico, ma loro sono la Juventus”

“C’è grande rammarico. Questa è la nostra mentalità, abbiamo cercato di non accontentarci. C’è soddisfazione per la prestazione fatta, siamo stati in grado a metà primo tempo di ribaltare l’inerzia della partita: siamo stati coraggiosi. Ci abbiamo provato anche nel finale ma non ci siamo riusciti. Sapevamo che avremmo sofferto, ma non credo che abbiamo concesso tanto. Avevamo il baricentro basso, ma siamo rimasti in partita e siamo stati abbastanza ordinati. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto nei gol. Loro poi sono la Juventus, ci stava concedere qualcosa in alcuni momenti. Dobbiamo esser consapevoli di quello che stiamo facendo e continuare così. Rigore? Non l’ho rivisto, in diretta mi sembrava quantomeno dubbio visto che il braccio era piuttosto largo: avremmo preferito che l’arbitro fosse andato a rivedere l’episodio al monitor”.

