De Leo: “Daremo tutto. Scudetto? Affronteremo la partita con grande serietà”

"I dottori dicono che tutti stanno bene, sono in ripresa - le sue parole - Il solo Dijks è fuori, tra poco farà accertamenti ma per il resto non ci saranno defezioni. Scudetto? Per noi non cambia nulla, c'è la nostra professionalità, continueremo a fare il nostro percorso come si è visto con Milan e Juventus, continueremo sulla nostra rotta senza cambi di mentalità".