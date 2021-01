De Giuseppe: “Zaza a Bologna può fare bene. Lasagna? Operazione complicata”

Questo pomeriggio è intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno, Alessio De Giuseppe, che ha fatto il punto sul mercato del Bologna e ipotizzato la probabile formazione dei rossoblù contro l’Udinese:

“Al momento sembra bloccata l’uscita di Denswil. In entrata il nome nuovo è quello di Zaza che mi piace. Tralasciando il rigore sbagliato contro la Germania, fu protagonista di quell’Europeo. Inoltre fu un giocatore importante anche per la Juventus, segnando contro il Napoli in una partita importante in ottica scudetto. A Bologna può fare bene. Da capire in difesa che margini ci sono per N’Koulou che come Zaza è fuori dai piani granata”.