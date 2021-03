De Giuseppe: “Gli infortunati disponibili già con la Samp. Tomiyasu? Può giocare dall’inizio”

In collegamento da Casteldebole con Sportoday, Alessio De Giuseppe ha fatto il punto sulla situazione in casa rossoblù, soprattutto dal punto di vista dell’infermeria, con Tomiyasu, Dijks e Hickey che sembrano vicini al rientro:

“La sensazione è che Tomiyasu, Dijks e Hickey potrebbero esserci già contro la Sampdoria, c’è ottimismo sul loro recupero. Quest’oggi i tre giocatori hanno fatto allenamento in parte in gruppo per non rischiare, ma non si tratta di un acceleramento. Sembrava che le loro condizioni dovessero essere valutate dal dopo Samp, ma Sinisa può averli anche già domenica in campo”.