De Giuseppe: “Ecco la probabile formazione di domani. Niente stravolgimenti ma…”

Alessio De Giuseppe è intervenuto all’interno dell’edizione serale di Sportoday per parlare di Bologna e della formazione che potrebbe scendere in campo domani contro lo Spezia:

“Domani non ci saranno stravolgimenti. A differenza della partita contro la Reggina, scenderanno in campo diversi titolari, segno che Mihajlovic ritiene questa partita importante. Se dovesse passare il turno, il Bologna affronterebbe la Roma agli ottavi di finale. E’ una partita da vincere, lo Spezia è una squadra allenata bene, anche se giocherà con molte riserve. La probabile formazione potrebbe vedere Da Costa in porta, in difesa De Silvestri a destra, Medel e Tomiyasu al centro, e Denswil a sinistra. A centrocampo Poli e Dominguez con Svanberg nel ruolo di Soriano dietro a Orsolini e Vignato, e Barrow unica punta. Ci sarebbe anche l’opzione 3-5-2 con De Silvestri e Vignato esterni a tutta fascia. Calabresi non è da escludere, se non dovesse giocare sarebbe un’ulteriore bocciatura.”