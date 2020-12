De Giuseppe: “E’ il momento di Da Costa. Su un nuovo portiere a gennaio dico che…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Alessio De Giuseppe è intervenuto sulla situazione che ha interessato l’infermeria del Bologna quest’oggi, l’infortunio alla mano di Lukasz Skorupski.

“L’infortunio di Skorupski non ci voleva, è una brutta tegola per i rossoblù. Era in un momento in cui si stava riprendendo, sia dal punto di vista che mentale che tecnico. Aveva fatto bene nelle ultime gare”.