D’Aversa: “Conosciamo pregi e difetti del Bologna. Domani è un derby e bisogna vincerlo”

Il Parma domani alle 18 ospiterà il Bologna e il tecnico gialloblù, Roberto D’Aversa ha affermato che si tratterà di un match importante e ha definito la squadra di Mihajlovic molto organizzata. Ecco le sue parole:

“La partita è importantissima perché è un derby e perché dobbiamo fare punti, siamo in una posizione di classifica non bella e quindi l’importanza della partita è anche in quello. La tensione deve essere giusta, non dobbiamo sfociare in eccesso di nervosismo o altro. Sappiamo le difficoltà della partita, ma già il fatto di andare in campo con lo spirito della settimana sarebbe un passo in avanti”.