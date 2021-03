Dalla Vite: “Soumaoro in dubbio, nel caso pronto Medel. Mihajlovic? Spero rimanga”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Matteo Dalla Vite per discutere sulla probabile formazione del Bologna contro la Sampdoria dopo i recuperi di Tomiyasu e Dijks e i possibili forfait di Soumaoro e Dominguez. Ecco il suo commento:

“Soumaoro finora ha dato tanto e darà tantissimo. Un piccolo risentimento è normale dato che da quando Mihajlovic lo ha promosso le ha giocate tutte. Chiaramente si tratterebbe di una mancanza importante e Medel è in pole position per sostituirlo perché ha voglia di dimostrare quanto non ha potuto fare negli scorsi mesi a causa di diversi infortuni. Domani ne sapremo meglio sulle condizioni di Soumaoro. A sinistra spero giochi Dijks che spero stia finalmente bene”.