Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, Matteo Dalla Vite ha parlato della situazione Mihajlovic: “Mihajlovic ha diretto in maniera molto attiva l’allenamento, lo farà anche domani. È un tornare alla normalità davvero bello. Salirà a Torino con una macchina sua invece che col pullman. Sarà uno stimolo in più per la squadra, questo detto con il massimo rispetto per chi ha guidato la squadra in sua assenza. Davvero un uomo straordinario.”

