Dalla Vite: “Sassuolo bella squadra. Vignato da trequartista. Su Dominguez e Orso…”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Dalla Vite, ha parlato della sfida che si giocherà domenica tra Bologna-Sassuolo:

“Lo stile di gioco del Sassuolo è molto bello, è efficace perchè segna tanto e spesso. È vero che così facendo subiscono molti gol, ma ora stanno cercando di migliorare anche in fase difensiva. De Zerbi ama un calcio in verticale, ma ora sta iniziando a coprirsi di più e domenica avrà molte defezioni in difesa. Per il Bologna è una partita molto importante perchè un risultato negativo significherebbe restare in una zona di classifica brutta. In più, dopo c’è la sfida contro la Lazio e il pessimismo, che non mi piace nè condivido, aumenterebbe”.