Dalla Vite: “Orsolini sta rimandando il suo salto di qualità. Poli? Staffetta con Medel”

A Sportoday è intervenuto Matteo Dalla Vite per analizzare il momento del Bologna e il prossimo impegno di campionato di domani sera contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“A Napoli è possibile che partano dal primo minuto Palacio e Skov Olsen al posto di Barrow e Orsolini. Questa scelta è dovuta sia dal fatto che è la terza partita in una settimana e il turnover è necessario, ma anche perché Orso e Musa a Cagliari non hanno fatto una buona gara. Mi dispiace per Orsolini perché sta rimandando il suo salto di qualità e rischia di non andare all’Europeo”.