Dalla Vite: “Dominguez può diventare titolare in tempi brevissimi”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Matteo Dalla Vite ha iniziato parlando degli errori sottorete di Rodrigo Palacio: “Palacio può anche sbagliare. È un giocatore infaticabile che corre come un teenager, ci si può aspettare qualche errore da un attaccante così generoso. In questo senso Barrow è il ricambio ideale. Ha caratteristiche simili all’argentino, ma con una migliore freschezza atletica. Una buona notizia il suo innesto. Stesso dicasi per Ibanez. Un giocatore che conosce la Serie A e può dare una mano anche ai giocatori che stanno affrontando qualche fatica ad ambientarsi”.

