Dalla Vite: “Difesa a 3 opzione da considerare. L’attaccante ideale per gennaio è…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Dalla Vite, che ha parlato di Inter e Bologna, avversarie nel prossimo turno di campionato. Ecco le sue parole:

“Lukaku ha detto che spera che con il Bologna sia una preparazione per la Champions? Le ultime due partite a San Siro dicono il contrario. L’attaccante, saggiamente, ha anche detto che sarà gara difficile anche per loro. Sarà comunque una partita durissima per il Bologna e ne è un esempio la partita di Sassuolo-Inter, con i neroverdi abituati a 3 gol a partita, completamente inariditi dalla squadra di Conte. Il Bologna, ora che ha una classifica migliore, arriverà a questo incontro molto più sciolto e questo è importante”.