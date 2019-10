Dalla Vite: “Credo che domenica non ci sarà turnover”

Intervenuto telefonicamente a Sportoday su Rete 7, il collega della Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite ha parlato della situazione in casa Bologna a due giorni dal match con la Samp

“Credo che Sinisa voglia andare con la sua squadra tipo di adesso, quindi con Bani dietro e Palacio centravanti. Su questa scelta penso pesi la mancanza di Destro, in questo momento ha solo Santander come cambio in corsa. Svanberg? Mancano ancora due giorni, però mi sembra che le indicazioni diano lo svedese titolare con Poli“.