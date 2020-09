Dalla Svezia: Bologna interessato a Hilljemark

Oscar Hiljemark è la nuova idea per il centrocampo del Bologna.

Il centrocampista 28enne è attualmente svincolato, dopo aver rescisso il proprio contratto con il Genoa. Nell’ultima stagione il ragazzo ha giocato in prestito alla Dinamo Mosca, che ha deciso di non riscattarlo. A parametro zero Hiljemark rappresenterebbe un profilo di qualità, a cui sono interessate infatti anche altre squadre oltre al Bfc. Come riporta la stampa svedese, il Torino, il Besiktas e l’Elfsborg hanno tutti effettuato un sondaggio per il calciatore, che deciderà nelle prossime settimane la sua destinazione.