Il Bologna mira a rinforzare la propria rosa in questa sessione di mercato, specialmente in quei ruoli in cui sono emerse lacune non indifferenti nel corso dell’ultimo campionato. Prima però bisognerà sfoltire la rosa, visto che la lista dei calciatori considerati fuori dal progetto di Mihajlovic e a cui il Bologna dovrà trovare una sistemazione si fa sempre più lunga.

