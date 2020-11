Come riportato dal sito ufficiale di rossoblù: “Dopo il giorno e mezzo di riposo, la ripresa degli allenamenti verso Bologna–Napoli è fissata per oggi a porte chiuse”.

Non sono attese particolari novità dagl infortunati, Santander, Skov Olsen, Dijks e Poli staranno fuori a lungo, ci sono maggiori speranze di recuperare Medel se non con gli azzurri per la prima partita dopo la sosta. Si attendono dettagli sulle condizioni di Sansone e Mbaye.