Da Napoli – Garcia già a rischio, Champions e Bologna decisive?

A parte Kim, il presidente De Laurentiis ha confermato in blocco il gruppo dello scudetto, ma per il momento la differenza tra il Napoli di Spalletti, inarrestabile, e quello di Garcia, battibile, è abissale. Talmente tanto che secondo l'edizione napoletana di Repubblica il neo tecnico rischierebbe già. Si parla di settimana decisiva. Prima ci sarà la Champions in Portogallo in quel di Braga, appuntamento mercoledì, poi domenica sera alle 18 il match in trasferta contro il Bologna per la quinta giornata di Serie A. Il feeling con Garcia non è decollato e sono soprattutto le colonne dello Scudetto a faticare, partendo da Osimhen e passando per Lobotka, Anguissa e Kvara. Quest'ultimo, tra l'altro, è stato ripreso rivolgere un gesto eloquente verso la panchina al momento della sostituzione con Zerbin l'altra sera a Marassi.