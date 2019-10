Da domani saranno disponibili i biglietti per Bologna-Inter

Sabato 2 novembre il Bologna ospiterà l’Inter al Dall’Ara e già da domani parte la prevendita in vista di questa gara. Per due giorni, ovvero domani e sabato, la prevendita sarà riservata agli abbonati con sconti in ogni settore. In particolare la Curva San Luca sarà disponibile al costo di 22.50€, mentre domenica e lunedì sarà aperta anche per i residenti di Bologna allo stesso costo. A partire da martedì prevendita disponibile a tutti al costo di 25€. Lo riporta il Bologna con una nota apparsa sul sito ufficiale.