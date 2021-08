Da domani la prevendita per Bfc-Verona: due giorni di prelazione per gli abbonati

Le info per i biglietti relativi a Bologna-Verona

Riportiamo integralmente il comunicato del Bologna sull'apertura della prevendita per la gara interna contro il Verona.

'Parte domani, con due giorni riservati agli abbonati 2019/20, la prevendita per # BFCVerona della 3° giornata, in data e orario da definire.

Sino a quando l’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive non si esprimerà sulla gara, i residenti nella regione Veneto potranno acquistare unicamente in Curva Ospiti e solo se in possesso della Fidelity Card del Verona.