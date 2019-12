Da Costa: “Stanotte non dormirò, ora serve dare il massimo”

Duro, arrabbiato, mai banale. Angelo Da Costa si è preso le proprie responsabilità dopo la brutta eliminazione del Bologna in Coppa Italia a Udine. Il portiere brasiliano non si è nascosto dietro in dito parlando ai colleghi in mixed zone:

“L’unica cosa da fare è chiedere scusa ai nostri tifosi – ha esordito Da Costa – Sapevamo che la partita era difficile per noi con tante assenze, c’era una formazione di giocatori che avevano giocato poco assieme. Ma non ci sono alibi, speriamo già domenica di ripagare i tifosi. Sono molto incazzato, c’è da lavorare per reagire immediatamente. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco, ma non posso rimproverare nulla ai miei compagni, tutti si allenano duramente”.