Da Costa: “Anno pieno di problemi, non capivo più Sinisa”

Lunga intervista a Stadio per l'ex portiere del Bologna Angelo Da Costa . Dal 2015 in rossoblù, con una promozione, il brasiliano ha vissuto una stagione difficile e le sue strade con Bologna si sono separate. Problemi anche con Sinisa Mihajlovic .

"Sul campo Sinisa è bravo, un grande allenatore, ma fuori dal campo non condividevo più alcune sue idee - le parole di Da Costa - Non voglio fare polemiche, con lui ho lavorato tanto fin dai tempi della Samp passando anche momenti difficili. Volevo restare? Avevo parlato con la dirigenza prima della fine del campionato e siamo stati chiari tutti: a Bologna sono stato bene ma l'ultimo anno ho avuto problemi di rapporti. Era normale separarci. Altro ruolo? Sembrava esserci una possibilità, ho aspettato ma non ho più sentito nessuno".