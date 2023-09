Curiosità sul Bologna FC 1909: record storici, statistiche e migliori calciatori Rossoblù

I migliori calciatori dei Felsinei

Il giocatore che detiene il record assoluto di presenze nel Bologna è Giacomo Bulgarelli, vincitore dell’ultimo scudetto nella stagione 1963 – 1964 e di due Coppe Italia con i Felsinei nel 1970 e nel 1974. Le presenze totali con la maglia rossoblù sono 486, di cui 391 in Serie A. Secondo posto per Tazio Roversi con 459 presenze totali, terzo posto a pari merito per Carlo Reguzzoni e Carlo Nervo, con 417 partite disputate nel Bologna. Per quanto riguarda i gol segnati, a dominare la classifica all time c’è Angelo Schiavio, bolognese puro, che con i Rossoblù vinse ben 4 campionati nel 1925, 1929, 1936 e nel 1937, protagonista anche della prima Coppa del Mondo vinta dagli Azzurri nel 1934. Nella stagione 1931 – 1932 Schiavio si laureò capocannoniere della Serie A con 25 reti. Al secondo posto dei migliori marcatori della squadra emiliana c’è Carlo Reguzzoni con 168 reti totali, di cui 145 segnate in Serie A, chiude il podio della classifica all time Ezio Pasciutti, con 142 reti totali, di cui 130 siglate nella massima serie italiana. Nei tornei europei sono vari i calciatori che si sono distinti per numero di gol segnati. Al primo posto di questa classifica c’è il danese Harald Nielsen con 19 gol, seguito da Reguzzoni a quota 18. Al terzo posto c’è Savoldi a quota 17, quarto in classifica è Giuseppe Signori, conosciuto anche come Beppe, che nelle coppe europee ha segnato 14 reti. Alla quinta posizione c’è l’uruguayano Hector Demarco con 10 marcature negli stadi internazionali.