Doppio ex della sfida, Julio Ricardo Cruz ha parlato a Gazzetta della partita di stasera tra Bologna e Inter, recupero della ventesima giornata di campionato non disputata il 6 gennaio per Covid. Le sue parole: "L'Inter si gioca una grande fetta di Scudetto - il suo commento - Vincendo avrebbe in mano il proprio destino e un calendario migliore rispetto al Milan. Bologna? Ho visto i match recenti dando dimostrazione di grande compattezza e poi ha giocatori di spessore e carattere".