Cruz: “Il Bfc merita l’Europa. Dominguez? E’ forte”

Lunga intervista a Julio Ricardo Cruz, soprannominato da tutti ‘El jardinero, al Resto del Carlino. L’argentino ha militato per tre anni nel Bologna segnando trenta gol ed è doppio ex della sfida di domani. Si parte da Sinisa Mihajlovic:

“Anche da giocatore quando apriva bocca si fa sentire sentire – ha affermato – La sua forza l’abbiamo vista tutti e vedere che adesso sta bene mi fa piacere, la malattia era stata un duro colpo per tutti. Sono felice per la famiglia e per lui, è una persona speciale”.