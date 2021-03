Crotone-Bologna, le probabili formazioni

Trasferta indisiosa per il Bologna che questo pomeriggio alle 15 affronterà il Crotone di Serse Cosmi. I calabresi con il nuovo tecnico hanno infilato una vittoria e tre sconfitte, ma sono reduci dall’ottima prova di Roma con la Lazio, con il pareggio sfumato soltanto nel finale. Se Sinisa Mihajlovic ha l’imbarazzo della scelta con quasi tutto il gruppo a disposizione, tra le fila degli squali mancheranno alcune pedine fondamentali. A partire da Ounas, assente dai convocati, così come Luperto e Reca. In difesa ci sarà Djidji, mentre a centrocampo potrebbero avere una chance dal primo minuto Molina sulla fascia destra e Pedro Pereira sulla sinistra, con Messias pericolo numero uno. In attacco invece, spazio a Di Carmine accanto a Simy.

