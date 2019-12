Cronaca – Accoltellamento tra tifosi milanisti fuori dal settore ospiti

Secondo quanto riferito dal collega Alessio De Giuseppe di E’Tv, ci sarebbe stato un brutto episodio di cronaca all’uscita del settore ospiti dopo Bologna-Milan.

Si parla infatti di un accoltellamento tra tifosi milanisti, che ha portato l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento del ferito all’Ospedale Maggiore. Al momento non si conoscono con esattezza i motivi della rissa, avvenuto all’uscita e non dentro allo stadio, ma l’episodio non riguarderebbe uno scontro tra opposte tifoserie.