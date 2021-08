Criptovalute, l’asset che ha mutato l’approccio al mondo finanziario

Negli ultimi dieci anni, il mondo finanziario è stato segnato dall’esplosione del “fenomeno” criptovalute

Redazione TuttoBolognaWeb

Criptovalute, uno strumento finanziario al quale approcciano sia i piccoli che i grandi risparmiatori, che negli ultimi dieci anni hanno ottenuto significative performance e sono diventate un asset ricercato da milioni di utenti di tutto il mondo.

Sempre più utenti finanziari optano per il trading di criptovalute, allocando una parte dei loro risparmi in questo innovativo asset finanziario. Grazie ad Internet e alla presenza di portali finanziari qualificati, si può allocare una parte dei propri risparmi in questo asset finanziario.

Come i Bitcoin hanno zittito anche i più scettici

Per quei pochi che ancora non le conoscessero, è opportuno sapere che le criptovalute sono delle vere e proprie valute digitali, reperibili solo ed esclusivamente tramite la grande rete telematica. A differenza delle valute come il Dollaro o l’Euro, è indispensabile possedere un wallet oppure operare tramite un broker finanziario autorizzato.

Grazie ai numerosi siti internet dedicati, è possibile verificare tempestivamente l’andamento di ogni singola criptovaluta, per valutare quale sia quella maggiormente attinente ai nostri obiettivi di rendimento nonché alla volatilità che siamo disposti ad accettare, effettuando scelte consapevoli ed attinenti al proprio profilo di investitore.

Le criptovalute, infatti, sono famose per gli ottimi rendimentiche sono in grado di generare. L’esempio più eclatante, è rappresentato dal Bitcoin, la valuta digitale più famosa e scambiata al mondo, che si è dimostrata resiliente anche nell’immediato post-covid, recuperando terreno in maniera estremamente più celere rispetto ad altri asset finanziari.

Il Bitcoin ha quindi messo a tacere i propri detrattori, convinti che si potessero sciogliere come neve al sole al manifestarsi di eventi particolarmente critici e complessi nei mercati. La realtà, però, è stata ben diversa. Ed oggi, ulteriormente assodata l’importanza del mondo digitale, continuano ad ottenere delle significative rivalutazioni.

Opportunità e insidie del mondo criptovalute

Investire nel Bitcoin o in qualsiasi altra criptovalutadev’essere compiuto in modo attento ed oculato. Sino ad oggi, infatti, questo strumento finanziario non è regolato compiutamente dal legislatore ed è soggetto, come si è visto nel corso degli anni, ad una forte volatilità, elemento, quest’ultimo, foriero di grandi opportunità ma che nasconde anche qualche insidia.

Quando si decide di investire in Criptovalute, è opportuno allocare solo una parte dei propri risparmi, evitando di concentrare una percentuale elevata degli stessi in questo asset. Per i profili più aggressivi, ovvero coloro che amano il rischio ed hanno un’ottima dimestichezza coi mercati, è consigliabile investire non oltre il 10% dei propri risparmi in questo asset, diversificando l’acquisto in diverse criptovalute, fermo restando che, attualmente, il Bitcoin si sia dimostrata la più affidabile.

Essendo uno strumento volatile che necessita dell’accettazione di un rischio non indifferente da parte del cliente, è indispensabile avere un approccio di medio-lungo periodo, senza disdegnare, qualora il timing d’ingresso fosse stato corretto, guadagni nel breve periodo sfruttando un eventuale trend rialzista. Per investire al meglio in cripto, è buona norma affidarsi ai portali più seri ed affidabili, che sono in grado, mediante alcune sezioni dedicate ai consigli, di incanalare i risparmiatori verso le scelte più adatte.

Il presente delle criptovalute, però, non è solo finanziario. Esse, infatti, in alcuni casi sono già diventate delle vere e proprie monete di pagamento, grazie alle quali è possibile acquistare beni e servizi. L’esempio più lampante, in tal senso, lo offre un colosso come Microsoft, che consente, nella propria vetrina online, di acquistare alcuni prodotti pagando in criptovalute.