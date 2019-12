Non è al top della condizione e purtroppo si vede. Djordjevic crede ciecamente in lui e non riesce a toglierlo dal campo nonostante le difficoltà in campo. Difende con astuzia ma in attacco non riesce mai a prendere ritmo nonostante le occasioni che gli capitano tra le mani.

4 punti, 0/6 tiri da tre punti, 5 assist, 3 palle rubate.