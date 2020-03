Covid19-Gravina: “A Coverciano allestito un centro per la rianimazione dei malati”

Intervistato da Sky Sport, Gabriele Gravina parla della situazione inerente al Covid19 e delle misure adottate dalla Federazione per contrastare il virus.

Nelle ultime ore è stato allestito a Coverciano un centro per la rianimazione dei malati di Covid19, tra i 20 ed i 30 posti per aiutare i più bisognosi in un momento così delicato.

Qui le parole del presidente della FIGC:

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la trasformazione del centro di Coverciano in un centro specializzato per la rianimazione.

Il calcio è migliore di quello che si vuole far credere”.

Fonte: Sky Sport