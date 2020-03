Covid19- Ass.Lombardo: “Stiamo parlando con le banche per l’assegnazione degli assegni relativi al sostegno del reddito…”

Intervenuto in web cam su E’Tv Rete7, l’assessore al lavoro e alle attività produttive Lombardo parla del covid19 e della situazione economica regionale:

“Nei prossimi giorni arriveranno delle nuove direttive che verranno rese valide nell’immediato.

Abbiamo già avuto l’intervento della regione con l’attivazione della cassa integrazione. Stiamo inoltre parlando con le banche per l’assegnazione degli assegni relativi al sostegno del reddito. Si parla di una cifra di circa 600 euro per tutti coloro che per via del virus non riescono ad avviare le proprie attività”.