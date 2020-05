Covid, torna a parlare Venturi: “Non è il momento di lasciarsi andare”

Terminato il suo lavoro qualche settimana fa, l’ex commissario ad acta per l’emergenza Sergio Venturi è tornato a parlare dell’epidemia da coronavirus alla trasmissione online ‘Il volo del colibrì’. Per Venturi non è ancora il momento di mollare la presa nonostante il virus appaia indebolito:

“Ci deve essere una responsabilità collettiva nella fase 2 – ha affermato – Serve prudenza, ce n’è bisogno perché sto vedendo immagini di molte città, anche qui in regione, e noto voglia di festa, ma non è ancora il momento di lasciarsi andare del tutto. Resto comunque convinto che il virus non sia più lo stesso di due mesi fa, nel circolare, come accade ad altri virus, si indebolisce. Sembra che oggi in ospedale oggi vedano casi molto diversi a prima e quasi mai si va in terapia intensiva”.