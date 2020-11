Anche Roberto Mancini, dopo Francesco Totti, è negativo al Covid 19.

Lo ha affermato lo stesso commissario tecnico della nazionale in collegamento con Gazzetta dello Sport durante la presentazione del libro dell’amico Sinisa Mihajlovic. A circa due settimane dalla positività, Mancini è dunque guarito dal Covid dopo l’esito del tampone odierno. Il Ct, a causa del virus, non ha potuto presenziare in panchina nelle ultime tre partite della nazionale.