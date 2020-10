Covid – Nanni: “Rispettando il protocollo campionato non a rischio”

I contagi sono in risalita e quindi anche le squadre di calcio sono a rischio, ma seguendo il protocollo c’è la possibilità di portare a termine il campionato. E’ il pensiero del dottor Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e membro della commissione Figc:

“I contagi sono in crescita, ma vale la regola per tutto il paese: se si seguono le regole in modo rigoroso non c’è da temere una sospensione dei campionati – si legge su Tmw – Sono fiducioso che si possa andare avanti e sarei preoccupato se mi accorgessi che all’interno dei club non venisse rispettato il protocollo. Ma terminare il campionato è nell’interesse di tutti”.