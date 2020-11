Covid – Emilia Romagna zona arancione: ecco le regole

L’Emilia Romagna passerà da zona gialla a zona arancione, la decisione è stata presa per la pressione in aumento sugli ospedali. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore domenica 15 novembre ed è stato deciso dal Ministero della Salute dopo analisi del Cts. Oltre all’Emilia, anche Friuli e Marche passeranno a zona arancione, Campania e Toscana invece passeranno a zona rossa. Per ora restano gialle Lazio, Veneto, Molise, Trento e Sardegna

Cosa cambia per i cittadini emiliano-romagnoli? Oltre agli spostamenti già vietati in zona gialla dalle 22 alle 5 del mattino salvo motivi di necessità, saranno vietati gli spostamenti in uscita dalla regione e anche da un comune all’altro salvo motivi di lavoro, studio, salute o necessità. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata. Ristoranti e bar saranno chiusi sette giorni su sette mentre l’asporto sarà consentito fino alle 22, consegne a domicilio, invece, senza restrizioni. Per quanto riguarda le autocertificazioni, al momento si rendono necessarie per spostamenti fuori regione o in altro comune oppure in orari di coprifuoco (dalle 22 alle 5).