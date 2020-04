Covid 19 – Premier League verso un ulteriore rinvio oltre il 30 aprile

La ripresa della Premier League verrà posticipata oltre il 30 aprile. Oggi ci sarà una video conferenza tra i vertici del calcio inglese per decidere del taglio degli stipendi dei giocatori. Nel frattempo appare sempre più impossibile la ripresa nella data inizialmente pronosticata dai vertici dei club di Premier.

Sarà infatti impossibile riprendere a giocare nella prima settimana di maggio in Regno Unito. Ora resta da capire se la Premier League, seguendo l’esempio di Spagna e Francia, rinvierà le operazioni verso la fine di maggio, oppure se si deciderà di non fissare alcuna data, così da non stringersi a nessun vincolo temporale.

Fonte: ANSA.