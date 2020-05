Covid 19 – Potrebbe slittare la ripartenza della Bundesliga

Secondo quanto riportato dall’agenzia tedesca DPA, la ripresa della Bundesliga potrebbe slittare di una settimana. Si parla infatti del 22 maggio come data di ripartenza e non più del 15, come inizialmente pronosticato. La volontà del governo di Berlino è quella di imporre una quarantena di 14 giorni, prima della vera ripartenza. L’isolamento potrebbe essere trascorso in centri sportivi specializzai, in modo da preparare al meglio i giocatori.

La decisione potrebbe essere stata presa in seguito ai risultati dei test effettuati settimana scorsa. La Bundesliga ha infatti effettuato 1724 tamponi, risultati in 10 casi positivi tra prima e seconda divisione. In una seconda tornata di test, tre membri dell’Aue, club di seconda divisione, ha fatto registrare ulteriori casi positivi nel calcio tedesco.