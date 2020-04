Covid 19 – Olimpiadi a rischio anche nel 2021?

Come la quasi totalità degli eventi sportivi per questa estate, anche le Olimpiadi sono stati rinviati. Nel caso specifico, la Rassegna Olimpica di Tokyo è stata posticipata di una anno, con l’apertura prevista per il 23 luglio 2021 delle Olimpiadi e il 24 agosto per l’apertura delle Paralimpiadi. La decisione è nata dopo un confronto del CIO con il governo giapponese, guidato da Shinzo Abe. Nessuno però esclude che se non venissero completamente debellate le problematiche legate al Coronavirus, i Giochi possano essere ulteriormente rinviati.

A parlarne è stato Toshiro Muto, CEO del comitato organizzatore di Tokyo 2020 nel corso di una conferenza stampa: “Oggi nessuno è in grado di dire se sarà possibile controllare il virus entro luglio 2021, non siamo certamente in grado di dare una risposta chiara sulla disputa dei Giochi Olimpici nel 2021. Abbiamo preso la decisione di posticipare i giochi di un anno e lavoreremo sodo per prepararli. Speriamo sinceramente che il prossimo anno l’umanità riuscirà a superare la crisi del Coronavirus“.

Fonte: Tuttomercatoweb.