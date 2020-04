Covid 19 – Numeri drammatici in Spagna

Sta diventando un bollettino di guerra quello della Spagna riguardo il Coronavirus. Nel paese iberico infatti solo nelle ultime 24 ore si contano 932 decessi, mentre erano 950 nella giornata di ieri. I dati sono stati diffusi questa mattina dal Ministero della Salute spagnolo. Il numero di decessi nella penisola ispanica ha raggiunto quota 10.935.

Poco rassicuranti anche il numero riguardante i contagi. Dall’inizio dell’epidemia hanno contratto il virus 117.710 persone, un numero che ha superato l’ultimo dato di contagi in Italia, fermo a 115.242 unità (dato aggiornato a ieri pomeriggio alle 17:00). Tra i contagiati in Spagna, attualmente 6416 persone sono ricoverate in terapia intensiva mentre il numero di guariti ha raggiunto le 30.513 unità. Il numero attuale di contagiati in Spagna è di 76.262 con un aumento di 7.472 persone positive nelle ultime 24 ore.