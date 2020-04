Covid-19 – Merola: “E’ il momento di stringere i denti”

I dati sono in miglioramento e confortanti, forse la fase acuta della malattia è stata superata, ma proprio perché la direzione è quella giusta è il momento di non sprecare quanto fatto.

Anche il sindaco Virginio Merola lancia un messaggio ai cittadini sulla scia di quello espresso ieri dal commissario ad acta Venturi: “Non allentiamo la presa ora, stringiamo i denti ancora per un po’ – le parole di Merola – Oggi su Bologna splende un bel sole e in ognuno di noi alberga il desiderio di una vita meno chiusa, ma ora serve tenere duro perché i dati traducono in modo positivo i nostri comportamenti e in tutta l’area metropolitana la reazione è stata di grande consapevolezza. Continuiamo così”.

Fonte: Repubblica.