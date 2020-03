Covid-19 – Lamborghini avvia produzione di mascherine

Anche Lamborghini si schiera in prima linea nella lotta al coronavirus.

L’azienda di Sant’Agata Bolognese ha avviato la produzione di mascherine chirurgiche e visiere protettive per il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. La produzione è affidata a un gruppo di operatrici del reparto di selleria, quello per la realizzazione degli interni, e permetterà la realizzazione di circa 1000 mascherine al giorno. Non solo, saranno realizzate anche le visiere mediche protettive in policarbonato grazie all’uso di stampanti 3D.