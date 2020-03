Covid-19 – La Perla dona 10mila mascherine

Si muove anche il mondo dell’imprenditoria per aiutare le istituzioni in questa lotta al coronavirus.

Il Gruppo La Perla ha donato 10mila mascherine al Comune di Bologna. Si tratta di mascherine chirurgiche, fondamentali nella protezione individuale degli operatori sanitari che combattono in prima linea. Le mascherine sono arrivate oggi da Hong Kong e sono state prese in carico dal comune che poi le ha distribuite ai vari enti: 1.300 per i dipendenti del Comune, 1.500 per Asp Città di Bologna, 3.600 per gli operatori dell’assistenza domiciliare e 3.600 per le Case Residenza Anziani (CRA).