Covid 19 – La Bundesliga punta a ripartire il 9 maggio

La Bundesliga potrebbe essere una delle prime leghe calcistiche a ripartire. A scriverlo è la Bild, secondo la quale, la data più probabile per la ripartenza sarebbe il 9 maggio. Dopo il video del Bayern Monaco che ha ripreso gli allenamenti questa settimana, questo sembra un ulteriore passo verso la conclusione regolare del campionato tedesco.

Le partite ancora da giocare sono 82 per concludere la stagione regolarmente. La Bundesliga sta studiando la formula migliore per cercare di ridurre al minimo il fattore di rischio per tutte le persone impegnate. Le partite sarebbero rigorosamente a porte chiuse e si punta a limitare il numero di persone allo stadio a 126 unità, tra giocatori, staff tecnico e sanitario. A completare le persone impegnate sarebbero quattro raccattapalle, addetti alla sicurezza, dirigenti e 30 giornalisti.