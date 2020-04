Covid 19 – La Bundesliga corre, ok del Governo per ripartire il 9 maggio

La Bundesliga prepara la ripartenza: il 9 maggio prosegue a porte chiuse la stagione in corso. Il calcio tedesco è convinto di avere nelle proprie corde, la forza organizzativa per poter far ripartire il proprio campionato. I proprietari delle 36 squadre di A e B remano nella stessa direzione, la paura è il mancato versamento dell’ultima rata dei diritti tv, dal valore di 300 milioni. In gioco ci sarebbe la sopravvivenza di quasi un terzo delle società interessate.

La Bundesliga ieri ha ribadito di non chiedere privilegi e ha assicurato che i circa 20mila tamponi Covid-19, corrispondono ad appena lo 0,5 percento del fabbisogno nazionale. Giocatori e staff sarebbero controllati ogni tre giorni. Negli stadi ammessi solo 126 persone in campo e 200 in tribuna con funzioni di servizio. Il protocollo che la Task Force ha redatto, soddisfa il Governo, ora si attende solo il via libera definitivo per annunciare la ripartenza del campionato tedesco. Resta comunque una minoranza contraria alla ripartenza.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.