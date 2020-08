Covid 19 – Il virus fa paura, ma il campionato non è a rischio

I nuovi casi di Coronavirus tra i giocatori di Serie A hanno fatto subito pensare al peggio. Il campanello di allarme si è sentito e pure forte, la pandemia non è finita e questo non è il momento per abbassare la guardia. Secondo quanto scrive però il Corriere dello Sport, alla Lega Serie A, la notizia non ha scomposto troppo i quadri generali. Essendoci ancora un mese prima dell’avvio delle operazioni, c’è tutto il tempo di ricreare l’ambiente sicuro visto per lo scorso finale di campionato.

Non sembra quindi a rischio posticipo l’avvio del campionato, attualmente programmato per il weekend del 19-20 settembre. L’attuale protocollo, a differenza di quello inizialmente approvato permette infatti alle squadre di isolare il giocatore positivo senza però la quarantena per i compagni, che possono continuare con gli allenamenti.