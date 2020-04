I dati confermano il calo dell’emergenza coronavirus in Emilia Romagna. Il bollettino del 26 aprile vede 241 nuovi contagi in più rispetto a ieri, per un totale di 24.450. E’ comunque tra gli aumenti più bassi degli ultimi giorni. Sono invece 208 le nuove guarigioni per un totale di 8.723. I test effettuati sono stati 5.045 in più.

